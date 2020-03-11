0
11:25
Пскович назвал варварами реконструкторов Зелёного театра в Ботаническом саду Пскова
19:31
Власти Псковской области и силовики обеспечат контроль за сохранностью туй возле памятника 6-й роте
16:43
В Псковской области заработал телефон горячей линии для вернувшихся из зараженных коронавирусом стран
10:10
Более 100 томов на шесть хитрых мошеннических схем: Задержана преступная группа из Пскова
10:00
«Белый кролик»: Мошенники придумали новую схему кражи денег с банковских карт
11:26
Псковский комздрав о ситуации на станции скорой помощи: Предварительная причина — неправильное административное ведение
10:03
Установлена личность насмерть сбитой пенсионерки в Пскове
Еще новости
Происшествия

41 рулон сена сгорел в Стругокрасненском районе из-за неосторожного обращения с огнём

10 марта в поле в деревне Лудони Стругокрасненского района сгорел 41 рулон сена, трава выгорела на площади в 1,5 гектара. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

Пожарным удалось спасти 40 рулонов сена, два жилых дома и две надворные постройки.

В этот же день группа разминирования поисково-спасательного отряда Пскова у деревни Кислово Псковского района разминировала артиллерийский снаряд калибром 152 мм.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

А вы отметили для себя изменения в работе автобусов в Пскове?
Проголосовать >>>

Пскович назвал варварами реконструкторов Зелёного театра в Ботаническом саду Пскова
11 марта 2020
Пскович назвал варварами реконструкторов Зелёного театра в Ботаническом саду Пскова
Власти Псковской области и силовики обеспечат контроль за сохранностью туй возле памятника 6-й роте
10 марта 2020
Власти Псковской области и силовики обеспечат контроль за сохранностью туй возле памятника 6-й роте
В Псковской области заработал телефон горячей линии для вернувшихся из зараженных коронавирусом стран
10 марта 2020
В Псковской области заработал телефон горячей линии для вернувшихся из зараженных коронавирусом стран
«Белый кролик»: Мошенники придумали новую схему кражи денег с банковских карт
10 марта 2020
«Белый кролик»: Мошенники придумали новую схему кражи денег с банковских карт
Псковский комздрав о ситуации на станции скорой помощи: Предварительная причина — неправильное административное ведение
06 марта 2020
Псковский комздрав о ситуации на станции скорой помощи: Предварительная причина — неправильное административное ведение
Установлена личность насмерть сбитой пенсионерки в Пскове
05 марта 2020
Установлена личность насмерть сбитой пенсионерки в Пскове 1
Иномарка насмерть сбила пожилую женщину в Пскове
04 марта 2020
Иномарка насмерть сбила пожилую женщину в Пскове 1
7-летнего ребёнка сбили на улице Розы Люксембург в Пскове
04 марта 2020
7-летнего ребёнка сбили на улице Розы Люксембург в Пскове 1

Идет загрузка...