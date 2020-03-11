41 рулон сена сгорел в Стругокрасненском районе из-за неосторожного обращения с огнём

08:55, 11 марта 2020, ПАИ

10 марта в поле в деревне Лудони Стругокрасненского района сгорел 41 рулон сена, трава выгорела на площади в 1,5 гектара. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

Пожарным удалось спасти 40 рулонов сена, два жилых дома и две надворные постройки.

В этот же день группа разминирования поисково-спасательного отряда Пскова у деревни Кислово Псковского района разминировала артиллерийский снаряд калибром 152 мм.