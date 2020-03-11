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Общество

Два водителя попали в больницу после ДТП в Новосокольническом районе

10 марта около 15:20 на 16 км дороги Великие Луки - Новосокольники на территории Новосокольнического района водитель Daewoo Gentra не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с ВАЗ-2104 под управлением жительницы Новосокольников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

В результате ДТП оба водителя госпитализированы с травмами головы, травматическим шоком, женщина получила ещё и перелом лодыжки. Оба водителя трезвы. Проводится проверка.

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