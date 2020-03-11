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Общество

Псковский музей принял участие в подготовке выставки об Александре III в Русском музее

Русский музей представил в Михайловском замке седьмую по счету часть сериала «Сага Романовых». На этот раз она посвящена Александру III. Часть экспонатов предоставил Псково-Изборский музей-заповедник, сообщает газета «Петербургские ведомости». Музей сосредоточился на показе своего основателя как человека культуры. Выставка называется «Александр III. Император и коллекционер».

В залах выставки можно видеть рисунки членов императорской семьи и произведения из коллекции Александра III, которая находилась в Аничковом дворце и отражала его личный вкус.

Выставка в Михайловском замке включает около трехсот произведений: живопись, графика, скульптура, прикладное искусство. Обозначить деятельность царя-миротворца, его личную жизнь, жизнь двора, эпоху в целом Русскому музею помогли Эрмитаж, Третьяковская галерея, музеи-заповедники «Павловск», «Гатчина», «Царское Село», Музей изобразительных искусств Республики Карелия, Псковский музей-заповедник, другие музеи и архивы РФ.

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