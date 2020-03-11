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Условный срок получили два псковича за незаконный отстрел косуль в Порховском районе

Двух жителей Пскова осудили за незаконный отстрел двух косуль в Порховском районе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Установлено, что в ночь с 18 на 19 марта 2019 года мужчины, не имея разрешения на добычу охотничьих ресурсов, вблизи деревни Славковичи Порховского района незаконно отстрелили двух косуль. Этими противоправными действиями они нанесли ущерб охотничьим ресурсам РФ на общую сумму 320 тысяч рублей.

Порховский районный суд признал мужчин виновными по части 2 статьи 258 УК РФ (незаконная охота группой лиц по предварительному сговору с причинением крупного ущерба) и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно, а также с лишением права заниматься охотой сроком на два года. В пользу государства с осужденных взыскан причиненный преступлением ущерб.

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