Названы самые высокооплачиваемые профессиональные сферы в России

10:11, 11 марта 2020, ПАИ

Самые высокие зарплаты в среднем по России в 2019 году получали сотрудники финансовой и страховой сфер. Их средняя оплата труда составила 102,99 тысяч рублей, сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.

На втором месте по заработку оказались сотрудники сферы добычи полезных ископаемых – их доход в среднем составляет 88,9 тысяч рублей.

Высокие зарплаты были зафиксированы у занятых в сфере информации и связи, а также научной, технической и профессиональной деятельности: 74,4 тысяч рублей и 72,9 тысяч рублей соответственно.

Самую низкую зарплату получают занятые в сфере сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства (31,6 тысяч рублей), а также сотрудники предприятий общественного питания и гостиниц (27,9 тысяч) рублей.