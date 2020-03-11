Средства на покупку квартир для медиков учтены в подготовленных поправках бюджета Псковской области

09:50, 11 марта 2020, ПАИ

Доходы Псковской области увеличатся более чем на 740 млн рублей – проект закона «О внесении изменений в закон Псковской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», согласованный министерством финансов РФ, внесён в областное Собрание депутатов. Этот документ депутаты рассмотрят 12 марта на внеочередной сессии, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

Законопроект предусматривает увеличение доходов на 743 млн 260 тысяч рублей. Самый существенный рост доходной части бюджета области связан с безвозмездным поступлением средств из федерального бюджета – в регион направлен 621 млн рублей, ещё 31,6 млн рублей – средства международных грантов по программе приграничного сотрудничества. Кроме того, на 90 млн рублей прогнозируется рост собственных доходов за счёт увеличения поступлений от налога на доходы физических лиц.

Практически весь объём дополнительных финансовых средств направляется на дорожную деятельность, в том числе 100 млн рублей – на продолжение строительства Северного обхода, 331,7 млн рублей – на ремонт моста через реку Шелонь, 188,7 млн рублей – на реконструкцию цепных мостов в Острове. Отметим, что в 2020 году на развитие транспортной системы региона запланировано выделение беспрецедентного количества финансовых средств – 7 млрд 814 млн 733 тысяч рублей.

В поправках в бюджет также отражена инициатива фракции «Единая Россия» о выделении дополнительных средств на покупку квартир для медиков. 25 млн рублей заложены в госпрограмму «Обеспечение населения области качественным жильём и коммунальными услугами» – с учётом дополнительного финансирования на обеспечение жильём работников учреждений системы здравоохранения области в общей сложности предусмотрено 34 млн рублей.

С учётом предлагаемых изменений доходы областного бюджета на 2020 год составят 37 млрд 482 млн 909 тысяч рублей, расходы – 38 млрд 994 млн 129 тысяч рублей, дефицит бюджета не изменится.

Первоначально законопроект о поправках в бюджет планировалось рассмотреть на февральской сессии, однако из-за отсутствия необходимого согласования со стороны Минфина, вопрос был снят с рассмотрения. Работа с министерством финансов продолжается – финансисты уточняют направления расходования средств гранта из федерального бюджета, которые распоряжением правительства выделены Псковской области за достижение наилучших значений показателей оценки эффективности деятельности высших должностных лиц и региональных органов исполнительной власти.