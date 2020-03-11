Дорогу от Невеля до границы с Белоруссией отремонтируют до 21 августа

10:26, 11 марта 2020, ПАИ

Участок дороги Невель – Новохованск – граница с Белоруссией протяженностью 7,6 километра отремонтируют до 21 августа в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Ремонтом будет заниматься подрядчик ООО «Автомобильные дороги Пскова». Согласно техническому заданию, подрядчик должен будет провести подготовительные работы: устройство водоотводных канав, планировку откосов и дна кюветов и канав, валку деревьев, расчистку полосы отвода. В перечень работ также входят разработка и уплотнение грунта, устройство основания дороги из щебня, нанесение трёх слоев покрытия.

Кроме того, в план входит устранение просадок и укрепление обочин, ремонт и замена отдельных звеньев водопропускных труб, установка павильонов, скамеек и урн на автобусных остановках и нанесение разметки.

Завершить работы подрядчик должен до 21 августа текущего года. Всего на ремонт дороги выделены 85 млн рублей.