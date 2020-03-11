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Общество

Документацию для капремонта более чем 200 домов Псковской области подготовят в апреле

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

Проектно-сметная документация для проведения капитального ремонта более чем 200 домов в Псковской области будет готова к концу апреля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов организовал рабочее совещание по вопросам исполнения краткосрочных планов текущего года и плана на 2021-2023 годов. Участие в нем принял также руководитель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов.

Василий Осипов рассказал, что регион нацелен на 100% исполнение краткосрочного плана на текущий год.

Руководитель фонда капитального ремонта Псковской области Виктор Иващенко рассказал, что всего за это время планируется разработать проекты на капремонты более чем 200 многоквартирных домов.

«К середине июня будут разыграны конкурсы и заключены договоры на проведение строительно-монтажных работ во всех многоквартирных домах согласно краткосрочному плану на 2020 год», - отметил Виктор Иващенко.

Участники совещания также обсудили планы на 2021-2023 годы. Василий Осипов акцентировал внимание, что его предварительная детальная проработка поможет быстрее приступить к реализации и добиться высоких показателей исполнения. В марте текущего года будут направлены предложения собственникам помещений по запланированным работам на 2021 год.

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