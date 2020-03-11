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Общество

На стройплощадке новой школы в Великих Луках побывала Вера Емельянова

Фото газеты "Великолукская правда. Новости"

На строительной площадке новой школы на 800 мест на улице Заслонова в Великих Луках побывала первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова 11 марта. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Вместе с председателем регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергеем Граховым вице-губернатор проконтролировала ход строительных работ.

Фото газеты "Великолукская правда. Новости"

Ранее сообщалось, что строительством новой школы занимается великолукская компания «Энергогазстроймонтаж».

По проекту, в школе появятся просторные учебные кабинеты, зоны для отдыха, творчества и занятий, два спортивных зала и две чаши бассейна. Здесь же планируется устроить атриум, который может использоваться, например, для проведения уроков астрономии или занятий по художественному искусству.

Фото газеты "Великолукская правда. Новости"

На эти цели в рамках нацпроекта «Образование» и программы «Развитие образования и повышение эффективности молодежной политики в муниципальном образовании «Город Великие Луки» в 2017–2021 годах» направлены почти 540 млн рублей. Более 115 млн рублей выделят из консолидированного бюджета на покупку необходимого оборудования для школы.

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