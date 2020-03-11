Поправки об индексации пенсий пенсионерам-опекунам приняла Госдума во втором чтении

13:22, 11 марта 2020, ПАИ

Госдума во втором чтении приняла поправки об индексации пенсий пенсионерам-опекунам. Законопроект направлен на поддержку почти 30 тысяч человек, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Согласно проекту закона, пенсионеры, которые являются опекунами или попечителями, исполняющими свои обязанности возмездно по договору не будут относиться к застрахованным лицам, на которых распространяется обязательное пенсионное страхование. Такие пенсионеры не будут считаться работающими и им ежегодно будут индексировать их страховую пенсию и фиксированную выплату.

30 тысяч граждан – бабушки и дедушки, которые стали опекунами своих внуков из-за потери ими родителей, или другие граждане, взявшие ответственность за судьбу детей, получат данную поддержку.

Количество приемных семей в стране составляет 111 892. Дополнительные расходы на индексацию назначенных им пенсий в 2020 году составят 0,72 млрд рублей, а в 2021 году уже 1,83 млрд рублей. К 2022 году расходы увеличатся до 2,22 млрд рублей.