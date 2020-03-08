Госдума поддержала введение уголовного наказания за нарушения при голосовании по поправкам в Конституцию

13:04, 11 марта 2020, ПАИ

За нарушения во время голосования по Конституции вводится уголовное наказание. Госдумой в первом чтении были приняты поправки в уголовный кодекс в части установления ответственности за посягательства на право гражданина на участие в голосовании, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Штрафы по таких статьям будут составлять сотни тысяч рублей, максимальные сроки лишения свободы - от 3 до 5 лет. Действие уголовных статей также планируется распространить на процесс голосования, фальсификацию избирательных документов и итогов голосования, незаконные манипуляции с бюллетенями.

Председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников рассказал, что новых видов уголовных наказаний не появится, будет распространена действующая уголовная ответственность.

Голосование по изменениям в Конституцию пройдет 22 апреля 2020 года. Ранее Госдума в третьем, окончательном чтении проголосовала за поправки в Конституцию.