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Политика

Госдума проголосовала за поправки в Конституцию в третьем чтении

Государственная Дума одобрила в третьем, окончательном чтении поправки в Конституцию, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Ко второму чтению, которое состоялось 10 марта, было внесено около 390 поправок. В частности, блок поправок подготовили и внесли от имени президента. Кроме того, перед вторым чтением поправок в Конституцию депутат от «Единой России» Валентина Терешкова предложила, чтобы для действующего президента после вступления в силу новой редакции основного закона обнулились президентские сроки. Путин согласился при условии, что такую поправку одобрит Конституционный суд.

После того, как поправки одобрит верхняя палата парламента, предполагается провести общероссийское голосование. Оно намечено на 22 апреля.

О планах внести поправки в Конституцию Владимир Путин объявил в середине января в послании Федеральному Собранию. Предполагалось, что поправки обеспечат «больший баланс между ветвями власти». Для работы над поправками была создана рабочая группа. Именно она подготовила большинство предложений, которые затем одобрила Госдума.

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