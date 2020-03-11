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Более 150 метров рельсов украл житель Дедовичей из помещения неработающей фермы

25-летний ранее судимый житель Дедовичей похитил из помещения неработающей фермы более 150 метров рельсов, которые были установлены в оконных проемах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Кража произошла в деревне Дубровка Дедовичского района в период с февраля по март текущего года. Похищенные рельсы молодой человек вывез на машине и сдал в пункт приема металла. Причиненный ущерб составил около 47 тысяч рублей. Рельсы были изъяты. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Кроме того, 8 марта в Пскове 38-летний местный житель украл из помещения организации на улице Ипподромной кошелёк с банковскими картами и деньгами в размере 55 тысяч рублей.

Обнаруживший пропажу гражданин, обратился за помощью в полицию. Стражи порядка установили подозреваемого в преступлении и в ходе обыска изъяли у него похищенное. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

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