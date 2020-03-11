В великолукской поликлинике №1 появился аппарат МРТ

13:45, 11 марта 2020, ПАИ

Аппарат МРТ появился в великолукской поликлинике №1. В кабинете будут работать два рентген-лаборанта, сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

За счет средств резервного фонда президента РФ в поликлинику было постановлено новое оборудование – в частности аппарат МРТ.

«Ранее такое обследование можно было проводить в частных организациях», - добавила Надежда Рагозина, отметив, что аппарат будет работать как для взрослых, так и для детей 9 районов, которые прикреплены к Великолукской межрайонной больнице.

Обследование на аппарате МРТ будет проводиться бесплатно, если пациент имеет направление от лечащего врача, и платно для тех, кто изъявил желание провериться самостоятельно, без медицинских показаний.

Прием пациентов для проведения исследования на аппарате МРТ начнется в конце марта. Новое оборудование осмотрела первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

«Это фантастическая аппаратура, большой задел в развитии медицины. Поставка такого оборудования - это нацпроект «Здравоохранение» в действии, — подчеркнула Вера Емельянова. — Рады, что этот проект состоялся и работает в Великих Луках».