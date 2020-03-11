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Общество

Энергетики Псковской ГРЭС готовятся к пропуску паводковых вод

Комплекс мероприятий по обеспечению защиты гидротехнических сооружений и безаварийного пропуска паводковых вод на водохранилище реки Шелонь проводят энергетики Псковской ГРЭС ПАО «ОГК-2», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании.

На электростанции сформирована специальная паводковая комиссия и проверены средства оповещения. Кроме этого, имеются запасы материалов для ликвидации возможных нештатных ситуаций, связанных с пропуском паводковых вод.

Также организованы аварийно-восстановительные бригады, проведена ревизия стационарных и передвижных водоотливных средств.

«Мы оперативно получаем гидрометеорологическую информацию, ведем непрерывный дистанционный контроль уровня воды в водохранилище» – подчеркнул главный инженер филиала ПАО «ОГК-2» – Псковская ГРЭС Владимир Станкевич.

По его словам, особое внимание уделяется подготовительным мероприятиям и противоаварийным тренировкам. «Наша задача в этот период – провести работу так, чтобы персонал и оборудование были готовы к любому сценарию весеннего паводка», — добавил Владимир Станкевич.

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