Псковский губернатор: Каждая поправка в Конституции отразится на жизни россиян

13:57, 11 марта 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников убежден, что каждая поправка в Конституции так или иначе отразится на жизни каждого жителя страны. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

«Любая оценка предлагаемых изменений принципиально важна, - отметил Михаил Ведерников. – Настало время, когда нужно погрузиться в политические процессы, изучить изменения и принять взвешенное решение».

Также губернатор призвал думать и делать выводы самостоятельно.

«В апреле мы будем принимать решение не только для себя, но и для своих детей и внуков, каждый гражданин должен высказаться», - добавил Михаил Ведерников.

Голосование по поправкам к Конституции состоится 22 апреля 2020 года. Госдума в третьем чтении проголосовала за поправки в Конституцию 11 марта.