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Общество

Вера Емельянова: Новое медоборудование онкодиспансера Великих Лук обеспечит раннюю диагностику

«Будем надеяться, что это [новое медоборудование — ПАИ] реально даст нам все шансы снизить показатели, поскольку и онкопатология у нас, увы, не снижается, несмотря на все принимаемые меры», - заявила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова в ходе посещения филиала «Великолукский» Псковского областного клинического онкологического диспансера 11 марта, передает корреспондент Псковского агентства информации.

В филиал была приобретена новейшая рентгенотерапевтическая система Xstrahl 200 за 24,4 млн. рублей, на 3,4 млн. рублей выполнили переоборудование помещения. Также для медучреждения закупили цифровую рентгеновскую систему для маммографии Mammomat Fusion. На оборудование потратили 17,6 млн. рублей, на подготовку помещения – 3,4 млн. рублей.

По словам Веры Емельяновой, неотложными задачами ближайших двух-трех лет в Псковской области являются диагностика и лечение заболевания на первой стадии. «Мы очень надеемся, что наши доктора сумеют с помощью современного оборудования сделать такой рывок и мы с онкологией будем выходить из аутсайдерской позиции. Мы должны в рамках своего региона двигаться и активней все использовать. Все оборудование должно работать круглосуточно», - подчеркнула вице-губернатор.

Замглавврача-директор филиала «Великолукский» ГБУЗ «Псковский областной онкологический диспансер» Олег Цыкунов отметил, что все закупленные аппараты - из последнего поколения. Кроме того, он поблагодарил всех, кто принимал участие в реализации национального проекта по здравоохранению в Псковской области и, в частности, главу региона Михаила Ведерникова «за его неформальный подход к вопросам здравоохранения».

«Дай Бог ему терпения и здоровья в решении задач, поставленных президентом Владимиром Путиным. В прошлый раз модернизация обошла Великие Луки стороной. Это большая кропотливая работа, оборудование должно работать, это добрые дела, оно должно приносить пользу людям», - заключил замглавврача.

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