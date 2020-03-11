Александр Коновалов о конфликтах в школах: Ученики чувствуют свою безнаказанность, а у педагогов отсутствует выдержка

14:40, 11 марта 2020, ПАИ

Ученики чувствуют безнаказанность, а у педагогов отсутствуют выдержка. Именно это является причиной конфликтов в школах между учениками и учителями, сообщил заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов во время пресс-конференции 11 марта, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Александр Коновалов считает, что раньше конфликты не так часто «всплывали». Причиной этому стало информационное развитие общества.

«Скоро мы, подозреваю, все чаще будем рассматривать конфликтные ситуации в детсадах», - добавил Александр Коновалов, отметив, что зачастую ученики чувствуют свою безнаказанность, а педагоги проявляют психологическую безграмотность и отсутствие выдержки.

В Пскове, как отметил Александр Коновалов, не было жесткого рукоприкладства.

«В основном все сводится к взаимным оскорблениям», - добавил заместитель главы администрации города.

Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова отметила, что ребенка всегда есть кому защитить, но не учителя.

«Здесь должно подключаться муниципальное управление образования, - добавила Наталия Соколова. – Учителя загружены бумагами, проверками, им некогда заниматься саморазвитием и детьми».

По мнению Наталии Соколовой, это является причиной несдержанности на фоне беззащитности.