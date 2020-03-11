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Общество

Тренинги по конфликтологии предложено посещать учителям и родителям Псковской области

Представитель родительского комитета Псковской области Оксана Нани предложила ввести семинары и тренинги по конфликтологии для учителей и родителей школьников для того, чтобы они знали, как вести себя в определенных ситуациях. Об этом она заявила в ходе пресс-конференции 11 марта, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Нам надо научиться нормально и вежливо общаться друг с другом, - считает Оксана Нани, добавив, что родителям не стоит стесняться посещения с детьми семейного психолога, если в ситуации не получается разобраться самостоятельно.

По словам Оксаны Нани, родители не всегда могут объяснить, что помимо прав есть еще и обязанности, у детей поколения «Z», по ее мнению, подорван авторитет взрослых, они не всегда умеют правильно общаться со взрослыми. Оксана Нани подчеркнула, что и родителям, и учителям все-таки придется «попытаться завоевывать доверие и интерес детей».  

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