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Общество

Конференция с участием представителей Совета отцов состоится в Пскове 20 марта

20 марта в Пскове состоится конференция с участием федерального руководителя Совета при уполномоченном по правам ребенка в РФ, к учасию в которой приглашены представители Совета отцов. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова на пресс-конференции 11 марта, передает корреспондент Псковского агентства информации.  

По мнению Натальи Соколовой, отцы пока «самоустраняются» от процесса воспитания, а в школах педагогов-мужчин намного меньше, чем женщин.

Детский омбудсмен подчеркнула, что в тех школах, где внеурочное пространство заполнено мероприятиями и директора берут на себя роль арбитров в конфликтных ситуациях, сглаживая их и не вынося в публичное поле, согласно статистике, происходит меньше конфликтных ситуаций.  

Наталья Соколова ко всему прочему отметила, что любое негативное обсуждение учителя дома со стороны родителей — уже само по себе «некорректно».

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