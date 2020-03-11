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Общество

Поезд из Пскова в Евпаторию могут запустить предстоящим летом

Вагон пассажирского поезда в Крым. Фото: Гранд Сервис Экспресс

Поезд из Пскова в Евпаторию через Великий Новгород могут запустить предстоящим летом, о такой возможности на заседании президиума Госсовета Республики Крым сообщил гендиректор Крымской железной дороги Алексей Гладилин. Об этом пишет «Российская газета».

А уже в конце апреля поезда в Крым пойдут из Мурманска, Кисловодска и Екатеринбурга. 

Также просчитывается возможность запуска поездов по маршрутам Архангельск - Симферополь, Петрозаводск - Евпатория и Грозный - Симферополь. А в будущем году, возможно, появятся поезда из Астрахани в Симферополь через Махачкалу, из Брянска, Белгорода, Курска, Оренбурга и Перми.

«Все зависит от того, каким будут результаты первого лета», - пояснил Гладилин.

В апреле для расширения географии перевозок КЖД получит 15 новых локомотивов, в том числе семь электровозов и восемь тепловозов, которые обеспечат выполнение интенсивного летнего графика движения поездов.

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