Поезд из Пскова в Евпаторию могут запустить предстоящим летом

16:02, 11 марта 2020, ПАИ

Поезд из Пскова в Евпаторию через Великий Новгород могут запустить предстоящим летом, о такой возможности на заседании президиума Госсовета Республики Крым сообщил гендиректор Крымской железной дороги Алексей Гладилин. Об этом пишет «Российская газета».

А уже в конце апреля поезда в Крым пойдут из Мурманска, Кисловодска и Екатеринбурга.

Также просчитывается возможность запуска поездов по маршрутам Архангельск - Симферополь, Петрозаводск - Евпатория и Грозный - Симферополь. А в будущем году, возможно, появятся поезда из Астрахани в Симферополь через Махачкалу, из Брянска, Белгорода, Курска, Оренбурга и Перми.

«Все зависит от того, каким будут результаты первого лета», - пояснил Гладилин.

В апреле для расширения географии перевозок КЖД получит 15 новых локомотивов, в том числе семь электровозов и восемь тепловозов, которые обеспечат выполнение интенсивного летнего графика движения поездов.