Регулируемый пешеходный переход планируют организовать на перекрестке улиц Ижорского Батальона и Снятная Гора в Пскове

16:14, 11 марта 2020, ПАИ

На пересечении улиц Ижорского Батальона и Снятная Гора планирутся обустроить регулируемый пешеходный переход. Об этом с контрольного выезда депутата Псковской городской думы Григория Стороненкова в округ № 12 передает корреспондент Псковского агентства информации.

Григорий Стороненков напомнил, что в 2019 году на этом участке было сделано уличное освещение, а в этом году он должен стать безопасным для пешеходов. По его словам, оганизация дорожного движения на указанном участке улиц не отвечает требованиям безопасности как для пешеходов, так и для водителей автомобилей.

Депутат обратил внимание на отсутствующие тротуары. Он рассказал, что постояльцы местного отеля, а также православные верующие, которые направляются в Снетогорский монастырь, вынуждены на этом участке улицы Ижорского Батальона идти по проезжей части в попутном направлении с транспортом.

Вопрос организации безопасности дорожного движения на данном участке вынесут на рассмотрение профильной городской комиссии.