Строительство стадиона у школы № 3 в Пскове планируется в 2021 году

16:52, 11 марта 2020, ПАИ

Строительство стадиона у средней общеобразовательной школы № 3 в Пскове (улица Алексея Алехина, 20) планируется в 2021 году. Об этом с контрольного выезда депутата Псковской городской Думы Григория Стороненкова в округ № 12 передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам депутата, жители района хотят заниматься спортом, но необходим новый комплексный стадион. Отмечалось, что район удален от центра города, и пришкольный стадион - это единственное место, где дети могут заниматься спортом на открытом воздухе. Григорий Стороненков указал на то, что все спортивные сооружения устарели морально и физически.

Председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова Александр Гаврилов предложил построить стадион у школы № 3 в рамках проекта партии «Единая Россия» «Детский спорт». Он подчеркнул, что по указанному партийному проекту реально сделать стадион в 2021 году.