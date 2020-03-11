Благотворительная акция «Вторая жизнь вещам» проходит в Пскове

17:03, 11 марта 2020, ПАИ

В Пскове стартовала акция Детского фонда «Вторая жизнь вещам». Ее целью является сбор добротных детских и подростковых вещей для мальчиков и девочек из нуждающихся семей Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в Псковском областном отделении Российского детского фонда.

На протяжении уже более 30 лет Детский фонд ежедневно оказывает помощь нуждающимся семьям благодаря неравнодушным людям, которые приносят одежду, обувь, игрушки, детские книжки, продукты, средства гигиены и т.д. В последнее время фонд отказывает в вещевой помощи семьям с мальчиками от 3 до 16 лет, поскольку вещей на этот возраст мало. Проблема стоит и с вещами для девочек от 5 до 15 лет.

Акция продлится до 10 апреля. Чтобы принять в ней участие, можно принести одежду, обувь, игрушки, подключив также коллег на работе и друзей. Можно стать автоволонтером и доставить вещи в фонд или в район области.

Детский фонд работает с 9 утра до 17:00 без обеда по адресу: улица Яна Фабрициуса, 2а, кабинет 15. Вещи для подопечных Фонда можно привозить и в пункты приема химчистки: ТЦ «Максимус» по адресу: Октябрьский проспект, 54, ТЦ «Сфера» (улица Рокоссовского, 16), гипермаркет «Лента» (Рижский проспект, 96Б и улица Труда, 54).