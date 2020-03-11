Проблемный тротуар на улице Леона Поземского в Пскове приведут в порядок в рамках реконструкции

17:12, 11 марта 2020, ПАИ

В рамках реконструкции улицы Леона Поземского в Пскове приведут в порядок тротуар от дома № 61 до перекрестка с улицей Ипподромной. Об этом с контрольного выезда депутата Псковской городской Думы Григория Стороненкова в округ № 12 передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Тротуар постоянно заливается водой, по нему невозможно ходить, — отметил депутат. — Жители 10 лет в переписке, но вопрос не сдвигается с мертвой точки». Он обратил внимание на то, что рядом находятся специальная коррекционная школа № 2 с двумя избирательными участками и автобусная остановка «Улица Александра Невского».

Представитель городской администрации пояснил, что в рамках реконструкции улицы Леона Поземского будет сделано расширение проезжей части и обустройство тротуаров. В плане соответствующие работы предусмотрены на 2021 год.

«Я думаю, что все равно нужно обратиться в УГХ, чтобы щебнем и крошкой засыпали, чтобы мы дожили до 2021 года нормально», — подытожил Григорий Стороненков.