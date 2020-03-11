Уголовное наказание за разрушение воинских мемориалов намерены ввести в России

17:36, 11 марта 2020, ПАИ

18 марта депутаты Госдумы рассмотрят в первом чтении президентский законопроект об уголовной ответственности за разрушение воинских памятников и захоронений, пишет ТАСС со ссылкой на спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Он подчеркнул, что повреждение или разрушение захоронений и памятников защитникам Отечества - «вандализм, которому нет оправдания». За это преступление предлагается ввести штраф в размере до пяти миллионов рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.

«Теперь это будет требование основного закона», - добавил Вячеслав Володин, напомнив, что принятый ранее закон о поправках в Конституцию содержит положения о защите исторической правды и сохранении исторической памяти.