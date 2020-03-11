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19-летний пскович пропал в Петербурге

В Санкт-Петербурге разыскивается 19-летний пскович Глеб Голомако, который 10 марта 2020 года ушёл из общежития на улице Морской пехоты, 6, корпус №2 и не вернулся, сообщается в группе поискового отряда «Лиза Алерт» в социальной сети «ВКонтакте».

Парень ростом 186 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза серо-голубые. Был одет в чёрные куртку и джинсы, а также обут в чёрные кроссовки. С собой у псковича был серый рюкзак.

Всех, кто обладает информацией о месте нахождения пропавшего, просят сообщить по телефону горячей линии 8(800)700-54-52 или 112, а также по телефонам 8(921)217-92-34 и 8(953)241-51-52.

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