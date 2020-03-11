На 8 тысяч рублей оштрафовали рыбаков на псковских водоёмах за неделю

20:27, 11 марта 2020, ПАИ

С 2 по 8 марта в Псковской области рыбинспекторы выявили одно административное правонарушение и оштрафовали браконьеров на восемь тысяч рублей.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Росрыболовства, из ранее выписанных штрафов удалось взыскать пять тысяч рублей.

В целом по Северо-Западу госинспекторы рыбоохраны выявили 115 административных правонарушений и оштрафовали нарушителей на 356 тысяч рублей.