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Общество

На 8 тысяч рублей оштрафовали рыбаков на псковских водоёмах за неделю

С 2 по 8 марта в Псковской области рыбинспекторы выявили одно административное правонарушение и оштрафовали браконьеров на восемь тысяч рублей.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Росрыболовства, из ранее выписанных штрафов удалось взыскать пять тысяч рублей.

В целом по Северо-Западу госинспекторы рыбоохраны выявили 115 административных правонарушений и оштрафовали нарушителей на 356 тысяч рублей.

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