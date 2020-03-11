Размер норматива на обучение ребёнка-инвалида в детсаду установлен в Псковской области
В Псковской области установлен размер норматива на воспитание и обучение одного ребёнка-инвалида в муниципальных дошкольных учреждениях региона. Соответствующий приказ регионального комитета по образованию опубликован на сайте нормативных правовых актов Псковской области.
На 2020 год норматив на воспитание и обучение ребёнка-инвалида в детсаду установлен в размере 75 тысяч рублей.
Контроль за исполнением приказа возложен на заместителя председателя комитета по образованию Псковской области Галину Антипину.