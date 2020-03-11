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Общество

Техническое обследование детских площадок проведут в Пскове

В Пскове в ближайшее время вице-спикер Псковского областного Собрания Юрий Сорокин вместе со специалистами проведёт ежегодное весеннее техническое обследование детских площадок, которые расположены в избирательном округе №5 в пределах улиц Народной, Коммунальной, Западной, Юбилейной и Рижского проспекта. Об этом парламентарий написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По словам Юрия Сорокина, по некоторым объектам уже поступили обращения и заявки от граждан. «Как только позволит погода, нам предстоит заменить ряд элементов на детских площадках, которые были повреждены минувшей зимой. На многих объектах проведем косметический ремонт, а в некоторых дворах установим новые игровые комплексы», - отметил депутат.

Для того чтобы эта работа была максимально эффективной, депутат просит сообщать ему конкретные адреса в избирательном округе №5, где, по мнению псковичей, площадкам требуется весеннее обновление и реконструкция. «Всю информацию систематизируем и при вашей поддержке приведем наши территории в порядок, сделав их чистыми и безопасными для наших детей», - заключил Юрий Сорокин.

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