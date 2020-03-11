Первая выставка-пристройство бездомных животных пройдёт в Пскове 29 марта

23:27, 11 марта 2020, ПАИ

29 марта с 13:00 до 16:00 в Пскове в торговом центре «Fjord Plaza» состоится первая выставка-пристройство бездомных животных. Об этом сообщается в группе зоозащитной организации Пскова «Шанс» в социальной сети «ВКонтакте».

«Усатые и хвостатые подопечные псковского приюта выйдут в свет. Мы готовим для гостей выставки интересную программу и очень много сюрпризов, - отметили организаторы мероприятия. - Возможно, вас уже ждет верный друг с преданными глазами».

Организатором мероприятия является зоозащитная организация Пскова «Шанс».