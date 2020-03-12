Михаил Ведерников: Работа по поддержке футбола в Псковской области будет кардинально перестроена

07:00, 12 марта 2020, ПАИ

В Псковской области работа по поддержке футбола будет кардинально перестроена. В частности, детский футбол, как самое важное направление, будет развиваться за счет регионального и городского бюджета. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил на своей странице в Instagram.

По словам главы региона, на эти цели предусмотрено 25 млн рублей, на которые будут содержаться 350 начинающих спортсменов и 16 тренеров. Обеспечением профессиональных игроков (команда из 23-х спортсменов и 4 тренеров) займется Попечительский Совет и Наблюдательный Совет.

Михаил Ведерников подчеркнул, что основной задачей Советов станет привлечение внебюджетных средств, чтобы «у нашей команды всегда были спонсоры и понятная система поддержки и, что не менее важно, четкая и эффективная система контроля».

Кроме того, губернатор отметил, что отдельно прорабатывается вопрос содержания стадиона: ежегодная потребность «Локомотива» составляет 3,7 млн рублей, что, как подчеркнул Михаил Ведерников, весьма существенно для города.

За счёт средств национального проекта, по которому будет выделено 40 млн рублей, планируется обновить футбольное поле. Помимо этого, губернатор заверил, что власти будут оказывать постоянную поддержку для его содержания.

«Футбол — самый популярный вид спорта, и наша задача — сделать все необходимое для его предсказуемого и системного развития», - заключил Михаил Ведерников.