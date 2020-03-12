0
09:40
Имя Василия Маргелова будет носить площадь в сербском городе Панчево
07:53
Том Хэнкс заразился коронавирусом
07:00
Михаил Ведерников: Работа по поддержке футбола в Псковской области будет кардинально перестроена
22:09
Владимир Путин установил выплаты военным и семьям погибших бойцов 6-й роты
21:39
Усиление ветра ожидается в Псковской области в ночь на 12 марта
20:44
ВОЗ объявила о пандемии коронавируса
17:57
Бюст бойца 6-й роты Сергея Михайлова открыли в сквере Памяти в Новоржеве
Еще новости
Общество

Напитки в маленьких бутылках в России могут исчезнуть

В 2021 году в России из продажи могут исчезнуть напитки в бутылках по 0,25 и 0,33 литра. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Союз производителей безалкогольных напитков и минеральных вод и Ассоциацию производителей стеклянной тары.

Ситуация связана с возможным вступлением в силу нормативов, предполагающие полную утилизацию отходов потребительских товаров и упаковки: в таком случае производителям придется платить повышенный экологический сбор, что приведет к росту цен и побудит компании отказаться от бутылок небольшого объема.

По предварительным прогнозам экспертов, после этого литр напитка может подорожать в рознице на 1,5–3,5%. При этом, как пояснил исполнительный директор Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод Максим Новиков, из-за того, что напитки — не товар первой необходимости, то покупатели при подорожании покупатели отказываются в первую очередь именно от них. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

А вы отметили для себя изменения в работе автобусов в Пскове?
Проголосовать >>>

Имя Василия Маргелова будет носить площадь в сербском городе Панчево
12 марта 2020
Имя Василия Маргелова будет носить площадь в сербском городе Панчево
Том Хэнкс заразился коронавирусом
12 марта 2020
Том Хэнкс заразился коронавирусом
Михаил Ведерников: Работа по поддержке футбола в Псковской области будет кардинально перестроена
12 марта 2020
Михаил Ведерников: Работа по поддержке футбола в Псковской области будет кардинально перестроена
Владимир Путин установил выплаты военным и семьям погибших бойцов 6-й роты
11 марта 2020
Владимир Путин установил выплаты военным и семьям погибших бойцов 6-й роты
Усиление ветра ожидается в Псковской области в ночь на 12 марта
11 марта 2020
Усиление ветра ожидается в Псковской области в ночь на 12 марта
ВОЗ объявила о пандемии коронавируса
11 марта 2020
ВОЗ объявила о пандемии коронавируса
Бюст бойца 6-й роты Сергея Михайлова открыли в сквере Памяти в Новоржеве
11 марта 2020
Бюст бойца 6-й роты Сергея Михайлова открыли в сквере Памяти в Новоржеве
Александр Котов: Поправка в Конституции о запрете отчуждения территории РФ важна для Псковской области
11 марта 2020
Александр Котов: Поправка в Конституции о запрете отчуждения территории РФ важна для Псковской области

Идет загрузка...