Напитки в маленьких бутылках в России могут исчезнуть

07:18, 12 марта 2020, ПАИ

В 2021 году в России из продажи могут исчезнуть напитки в бутылках по 0,25 и 0,33 литра. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Союз производителей безалкогольных напитков и минеральных вод и Ассоциацию производителей стеклянной тары.

Ситуация связана с возможным вступлением в силу нормативов, предполагающие полную утилизацию отходов потребительских товаров и упаковки: в таком случае производителям придется платить повышенный экологический сбор, что приведет к росту цен и побудит компании отказаться от бутылок небольшого объема.

По предварительным прогнозам экспертов, после этого литр напитка может подорожать в рознице на 1,5–3,5%. При этом, как пояснил исполнительный директор Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод Максим Новиков, из-за того, что напитки — не товар первой необходимости, то покупатели при подорожании покупатели отказываются в первую очередь именно от них.