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Общество

Ученые выявили новый вид мух и назвали его в честь Леди Гаги

Американские ученые выявили новый вид насекомых и назвали их в честь певицы и актрисы Леди Гаги. Как пишет газета «Известия» со ссылкой на музыкальный портал NME, такое решение было принято из-за «эксцентричного чувства стиля мухи». 

По словам ученого университета Иллинойса Брендана Морриса, во время работы над исследовательским проектом он наблюдал за поведением около тысячи горбаток. В этот момент он заметил одну женскую особь, отличавшуюся от других. Для подчеркивания особенностей насекомого, ученый назвал его «Kaikaia gaga».

«Если когда-нибудь и появится жучок «Леди Гага», это точно будет горбатка из-за их безумных рожек и эксцентричного чувства стиля. Они не похожи на все, что вы видели раньше», — пояснил Брендан Моррис.

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