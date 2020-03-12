Ученые выявили новый вид мух и назвали его в честь Леди Гаги

08:15, 12 марта 2020, ПАИ

Американские ученые выявили новый вид насекомых и назвали их в честь певицы и актрисы Леди Гаги. Как пишет газета «Известия» со ссылкой на музыкальный портал NME, такое решение было принято из-за «эксцентричного чувства стиля мухи».

По словам ученого университета Иллинойса Брендана Морриса, во время работы над исследовательским проектом он наблюдал за поведением около тысячи горбаток. В этот момент он заметил одну женскую особь, отличавшуюся от других. Для подчеркивания особенностей насекомого, ученый назвал его «Kaikaia gaga».

«Если когда-нибудь и появится жучок «Леди Гага», это точно будет горбатка из-за их безумных рожек и эксцентричного чувства стиля. Они не похожи на все, что вы видели раньше», — пояснил Брендан Моррис.