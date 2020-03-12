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Общество

Косметику пытался украсть пскович из магазина на улице Яна Фабрициуса

11 марта в Пскове росгвардейцы задержали мужчину, подозреваемого в краже. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области. 

Экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в магазине на улице Яна Фабрициуса сработала сигнализация. Прибыв на место происшествия, стражи порядка задержали 32-летнего псковича, который украл из торгового зала косметические средства и попытался скрыться.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемого передали сотрудникам полиции.

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