Воздушный газопровод в Неёлово-2 повредил водитель самосвала

09:18, 12 марта 2020, ПАИ

10 марта в деревне Неёлово-2 Псковского района водитель грузового автомобиля КамАЗ, который совершал движение с поднятым кузовом, повредил участок трубы воздушного газопровода. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В результате аварии оставались без газоснабжения пять частных жилых домов в Неёлово-2 по адресам: Юбилейная, 2, Цветочная, 5, Радужная, 2, 4, 6, в которых проживают семь человек. Социально значимых объектов в зоне отключения не было.

К 11 марта газоснабжение восстановлено в полном объёме.



