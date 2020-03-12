В трети презервативов на российском рынке найдены небезопасные вещества

09:21, 12 марта 2020, ПАИ

Роскачество при проверке презервативов нашло потенциально небезопасные вещества примерно в трети изученных образцов, сообщает ТАСС.

Специалисты исследовали латексные мужские презервативы 17 торговых марок от 13 производителей, изготовленные в России, Великобритании, Таиланде, Китае, Германии, США, Индии и Малайзии. Стоимость образцов - от 26 до 533 рублей за пачку, содержащую от 3 до 18 изделий.

Потенциально небезопасными по итогам испытаний оказались презервативы пяти торговых марок - в них оказалось повышенное содержание цинка и изопропанола. Обнаруженные вещества потенциально токсичны и могут приводить к раздражению. Также эксперты в восьми случаях выявили несоответствие реальных размеров изделий заявленным на упаковке. Самая большая разница достигла 9,7 мм, в остальных случаях отклонения составляли от 1 до 3 мм.

Упаковка всех проверенных презервативов оказалась целой и герметичной, но при вскрытии одного из образцов специалисты нашли дефект - слипшуюся складку.

Проверенные изделия доказали свою прочность. При этом Роскачество искусственно состарило все образцы, чтобы проверить, сохранят ли они это качество в конце срока годности. Для этого изделия в течение 12 часов находились в термостате при температуре 70 градусов по Цельсию. Все образцы прошли и это испытание.

Выяснилось также, что качество презервативов зависит от их цены. Самые дешевые образцы из числа исследованных получили самые низкие баллы, а большинство товаров с высокими баллами по стоимости находятся в среднем ценовом сегменте.