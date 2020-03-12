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Общество

ФОТОФАКТ: Соревнования по ликвидации последствий ДТП проходят в Пскове

Фото Псковского агентства информации

Соревнования по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий проходят на базе Аварийно-спасательной службы по Псковской области 12 марта, передает корреспондент Псковского агентства информации.

  • Соревнования по ликвидации последствий ДТП в Пскове
    Фото: Псковское агентство информации
  • Соревнования по ликвидации последствий ДТП в Пскове
    Фото: Псковское агентство информации
  • Соревнования по ликвидации последствий ДТП в Пскове
    Фото: Псковское агентство информации
  • Соревнования по ликвидации последствий ДТП в Пскове
    Фото: Псковское агентство информации
  • Соревнования по ликвидации последствий ДТП в Пскове
    Фото: Псковское агентство информации
  • Соревнования по ликвидации последствий ДТП в Пскове
    Фото: Псковское агентство информации
  • Соревнования по ликвидации последствий ДТП в Пскове
    Фото: Псковское агентство информации
  • Соревнования по ликвидации последствий ДТП в Пскове
    Фото: Псковское агентство информации
  • Соревнования по ликвидации последствий ДТП в Пскове
    Фото: Псковское агентство информации
  • Соревнования по ликвидации последствий ДТП в Пскове
    Фото: Псковское агентство информации
  • Соревнования по ликвидации последствий ДТП в Пскове
    Фото: Псковское агентство информации
  • Соревнования по ликвидации последствий ДТП в Пскове
    Фото: Псковское агентство информации
  • Соревнования по ликвидации последствий ДТП в Пскове
    Фото: Псковское агентство информации
  • Соревнования по ликвидации последствий ДТП в Пскове
    Фото: Псковское агентство информации
  • Соревнования по ликвидации последствий ДТП в Пскове
    Фото: Псковское агентство информации
  • Соревнования по ликвидации последствий ДТП в Пскове
    Фото: Псковское агентство информации

Участие в соревнованиях принимают представители аварино-спасательных служб Пскова, Великих Лук и Гдова. В каждой из команд по пять спасателей. 

С приветственным словом к участникам соревнований обратился заместитель руководителя аппарата администрации области Дмитрий Иванов.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Псковскому области добавили, что с 5 по 11 марта пожарные и спасательные подразделения региона 16 раз выезжали для оказания помощи по ликвидации последствий ДТП, в результате которых пострадали семь человек.

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