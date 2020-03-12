0
13:00
Депутаты Псковского областного Собрания поддержали поправки к Конституции России
12:15
Ограничения для большегрузов при «просушке» дорог вводят в Псковской области
12:13
Комитет по образованию Псковской области: Проверка в Лавровской гимназии близка к завершению
11:17
ФОТОФАКТ: Соревнования по ликвидации последствий ДТП проходят в Пскове
11:01
При реставрации усадьбы Беклешова в Пскове подрядчик сохраняет вековые бревна
09:40
Имя Василия Маргелова будет носить площадь в сербском городе Панчево
07:53
Том Хэнкс заразился коронавирусом
Еще новости
Общество

День работника уголовно-исполнительной системы отметили на плацу псковского филиала Академии ФСИН России

Фото: пресс-служба Псковского филиала Академии ФСИН России

Сотрудников и курсантов филиала Академии ФСИН России поздравили с Днем работника уголовно-исполнительной системы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

12 марта состоялось торжественное построение личного состава. Руководство образовательного учреждения и УФСИН РФ по Псковской области, а также представители совета ветеранов вуза поздравили с праздником всех собравшихся.

Фото: пресс-служба Псковского филиала Академии ФСИН России

Была зачитана поздравительная телеграмма директора ФСИН России. К личному составу обратился и начальник Псковского филиала Академии ФСИН РФ Дмитрий Панарин, который отметил особую роль ФСИН в защите интересов граждан страны, общества и государства.

Несколько курсантов получили благодарности академии за добросовестное исполнение обязанностей. Лучших сотрудников наградили благодарностями академии и УФСИН России по Псковской области. Кроме того, были объявлены приказы о присвоении сотрудникам и курсантам специальных званий.
 

Фото: пресс-служба Псковского филиала Академии ФСИН России

13 марта состоится торжественное мероприятие, посвященное 141-й годовщине со дня образования в России централизованной системы исполнения уголовных наказаний, которое будет проведено в образовательной организации. Участие в нем примут представители органов госвласти, силовых структур региона и ветераны УИС.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

А вы отметили для себя изменения в работе автобусов в Пскове?
Проголосовать >>>

Депутаты Псковского областного Собрания поддержали поправки к Конституции России
12 марта 2020
Депутаты Псковского областного Собрания поддержали поправки к Конституции России
Ограничения для большегрузов при «просушке» дорог вводят в Псковской области
12 марта 2020
Ограничения для большегрузов при «просушке» дорог вводят в Псковской области
Комитет по образованию Псковской области: Проверка в Лавровской гимназии близка к завершению
12 марта 2020
Комитет по образованию Псковской области: Проверка в Лавровской гимназии близка к завершению
ФОТОФАКТ: Соревнования по ликвидации последствий ДТП проходят в Пскове
12 марта 2020
ФОТОФАКТ: Соревнования по ликвидации последствий ДТП проходят в Пскове
При реставрации усадьбы Беклешова в Пскове подрядчик сохраняет вековые бревна
12 марта 2020
При реставрации усадьбы Беклешова в Пскове подрядчик сохраняет вековые бревна
Имя Василия Маргелова будет носить площадь в сербском городе Панчево
12 марта 2020
Имя Василия Маргелова будет носить площадь в сербском городе Панчево
Том Хэнкс заразился коронавирусом
12 марта 2020
Том Хэнкс заразился коронавирусом
Михаил Ведерников: Работа по поддержке футбола в Псковской области будет кардинально перестроена
12 марта 2020
Михаил Ведерников: Работа по поддержке футбола в Псковской области будет кардинально перестроена

Идет загрузка...