День работника уголовно-исполнительной системы отметили на плацу псковского филиала Академии ФСИН России

11:25, 12 марта 2020, ПАИ

Сотрудников и курсантов филиала Академии ФСИН России поздравили с Днем работника уголовно-исполнительной системы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

12 марта состоялось торжественное построение личного состава. Руководство образовательного учреждения и УФСИН РФ по Псковской области, а также представители совета ветеранов вуза поздравили с праздником всех собравшихся.

Была зачитана поздравительная телеграмма директора ФСИН России. К личному составу обратился и начальник Псковского филиала Академии ФСИН РФ Дмитрий Панарин, который отметил особую роль ФСИН в защите интересов граждан страны, общества и государства.

Несколько курсантов получили благодарности академии за добросовестное исполнение обязанностей. Лучших сотрудников наградили благодарностями академии и УФСИН России по Псковской области. Кроме того, были объявлены приказы о присвоении сотрудникам и курсантам специальных званий.



13 марта состоится торжественное мероприятие, посвященное 141-й годовщине со дня образования в России централизованной системы исполнения уголовных наказаний, которое будет проведено в образовательной организации. Участие в нем примут представители органов госвласти, силовых структур региона и ветераны УИС.