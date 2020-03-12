Ограничения для большегрузов при «просушке» дорог вводят в Псковской области

12:15, 12 марта 2020, ПАИ

Временное ограничение движения автомашин с грузом или без груза по автодорогам общего пользования регионального значения вводят в Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в областном комитете по транспорту и дорожному хозяйству, ограничения будут действовать с 23 марта по 21 апреля в связи со снижением несущей способности конструктивных элементов автодорог, вызванной их переувлажнением в весенний период.

Отмечается, что предельно допустимые значения в период «просушки» составят 4,5 тонны для одиночной оси, 4 тонны на каждую ось двуосной тележки, 3,5 тонны на каждую ось трехосной тележки, за исключением ряда трасс.