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Общество

Ограничения для большегрузов при «просушке» дорог вводят в Псковской области

Фото Александра Сидоренко

Временное ограничение движения автомашин с грузом или без груза по автодорогам общего пользования регионального значения вводят в Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в областном комитете по транспорту и дорожному хозяйству, ограничения будут действовать с 23 марта по 21 апреля в связи со снижением несущей способности конструктивных элементов автодорог, вызванной их переувлажнением в весенний период.

Отмечается, что предельно допустимые значения в период «просушки» составят 4,5 тонны для одиночной оси, 4 тонны на каждую ось двуосной тележки, 3,5 тонны на каждую ось трехосной тележки, за исключением ряда трасс.

 

п\п

Наименование автомобильных дорог общего пользования регионального значения.

Адрес автомобильной дороги

Предельно допустимые значения на каждую ось транспортного средства при:

Начало, км+…

Конец, км+…

Одиночные оси, тс

Двухосной тележки, тс

Трехосной тележки, тс

1

2

3

4

5

6

7

1

Северный обход г. Псков

0+000

10+137

10,0

9,0

8,0

2

Солоново - Хотицы

0+000

1+670

10,0

9,0

8,0

3

Березовка - Тригорское

0+000

3+185

5,5

5,0

4,5

4

Гривки - Новодети

0+000

11+025

5,5

5,0

4,5

5

Дедовичи – Дно - Костыжицы

0+000

44+681

41+152

67+593

5,0

4,0

3,0

6

Дно - Дачное

0+000

2+300

5,5

5,0

4,5

7

Красногородск - Залужье

0+000

1+350

5,5

5,0

4,5

8

Новгородка – Пушкинские Горы

0+000

24+639

5,5

5,0

4,5

9

Новоржев - Опочка

0+000

60+470

5,5

5,0

4,5

10

Объезд вокруг Святогорского монастыря

0+000

2+081

5,5

5,0

4,5

11

Опочка – а/д Санкт – Петербург – Псков – Пустошка – Невель до ганицы с Республикой Белоруссия (Р-23) км 409+955

0+000

6+000

5,5

5,0

4,5

12

Опочка – Красногородск – граница с Латвийской Республикой

0+000

53+189

5,5

5,0

4,5

13

от а/д Опочка – Дубровка – граница с республикой Белоруссия км 2+044 до дер. Пашкино

0+000

1+740

5,5

5,0

4,5

14

Пушкиногорское шоссе

0+000

8+481

5,5

5,0

4,5

15

Пушкинские Горы – а/д Пушкиногорское шоссе км 7+273

0+000

0+824

5,5

5,0

4,5

16

Пушкинские Горы – а/д Пушкиногорское шоссе км 7+006

0+000

1+039

5,5

5,0

4,5

17

Пушкинские горы - Локня

0+000

88+439

5,5

5,0

4,5

18

Пушкинские Горы - Петровское

0+000

6+748

5,5

5,0

4,5

19

Великие Луки - Невель

0+000

57+128

5,0

4,5

4,0

20

Дубровка - Дедовичи

0+000

12+087

5,0

4,5

4,0

21

Заполье - Гдов

0+000

147+690

5,0

4,5

4,0

22

Леоново - Артемово

0+000

3+000

5,0

4,5

4,0

23

Лудони – Павы – Боровичи

0+000

39+584

5,0

4,5

4,0

24

Невель - Козлово

3+800

13+378

5,0

4,5

4,0

25

Невель – Новохованск – граница с Республикой Белоруссия

0+180

42+297

5,0

4,5

4,0

26

Невель – Язно – граница с Республикой Белоруссия

0+000

48+850

5,0

4,5

4,0

27

Обход п. Струги Красные

0+000

2+800

5,0

4,5

4,0

28

Остров - Новоржев

0+000

72+788

5,0

4,5

4,0

29

Печоры – а/д Граница с Эстонской Республикой – Печоры – Старый Изборск км 3+787

1+000

1+870

5,0

4,5

4,0

30

Печоры – Качаново – Пыталово – Вышгородок

0+700

129+224

5,0

4,5

4,0

31

Нестрино - Остров

0+000

82+529

5,0

4,5

4,0

32

Порхов – Дно

0+000

24+734

5,0

4,5

4,0

33

Порхов – Успенье

0+000

91+732

5,0

4,5

4,0

34

Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино – Краколье

3+400

149+429

5,0

4,5

4,0

35

Старый Изборск – Палкино – Остров

0+000

56+154

5,0

4,5

4,0

36

Струги Красные – Владимирский Лагерь

0+000

6+600

5,0

4,5

4,0

37

Шимск – Старая Русса – Локня – Великие Луки

189+833

300+474

5,0

4,5

4,0

38

Шимск – Феофилова Пустынь

62+516

74+678

5,0

4,0

3,6

39

Красные – Горки – Бакач

0+000

20+700

4,0

3,0

3,0
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