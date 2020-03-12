Ограничения для большегрузов при «просушке» дорог вводят в Псковской области
Временное ограничение движения автомашин с грузом или без груза по автодорогам общего пользования регионального значения вводят в Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в областном комитете по транспорту и дорожному хозяйству, ограничения будут действовать с 23 марта по 21 апреля в связи со снижением несущей способности конструктивных элементов автодорог, вызванной их переувлажнением в весенний период.
Отмечается, что предельно допустимые значения в период «просушки» составят 4,5 тонны для одиночной оси, 4 тонны на каждую ось двуосной тележки, 3,5 тонны на каждую ось трехосной тележки, за исключением ряда трасс.
|
№ п\п
|
Наименование автомобильных дорог общего пользования регионального значения.
|
Адрес автомобильной дороги
|
Предельно допустимые значения на каждую ось транспортного средства при:
|
Начало, км+…
|
Конец, км+…
|
Одиночные оси, тс
|
Двухосной тележки, тс
|
Трехосной тележки, тс
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
1
|
Северный обход г. Псков
|
0+000
|
10+137
|
10,0
|
9,0
|
8,0
|
2
|
Солоново - Хотицы
|
0+000
|
1+670
|
10,0
|
9,0
|
8,0
|
3
|
Березовка - Тригорское
|
0+000
|
3+185
|
5,5
|
5,0
|
4,5
|
4
|
Гривки - Новодети
|
0+000
|
11+025
|
5,5
|
5,0
|
4,5
|
5
|
Дедовичи – Дно - Костыжицы
|
0+000
44+681
|
41+152
67+593
|
5,0
|
4,0
|
3,0
|
6
|
Дно - Дачное
|
0+000
|
2+300
|
5,5
|
5,0
|
4,5
|
7
|
Красногородск - Залужье
|
0+000
|
1+350
|
5,5
|
5,0
|
4,5
|
8
|
Новгородка – Пушкинские Горы
|
0+000
|
24+639
|
5,5
|
5,0
|
4,5
|
9
|
Новоржев - Опочка
|
0+000
|
60+470
|
5,5
|
5,0
|
4,5
|
10
|
Объезд вокруг Святогорского монастыря
|
0+000
|
2+081
|
5,5
|
5,0
|
4,5
|
11
|
Опочка – а/д Санкт – Петербург – Псков – Пустошка – Невель до ганицы с Республикой Белоруссия (Р-23) км 409+955
|
0+000
|
6+000
|
5,5
|
5,0
|
4,5
|
12
|
Опочка – Красногородск – граница с Латвийской Республикой
|
0+000
|
53+189
|
5,5
|
5,0
|
4,5
|
13
|
от а/д Опочка – Дубровка – граница с республикой Белоруссия км 2+044 до дер. Пашкино
|
0+000
|
1+740
|
5,5
|
5,0
|
4,5
|
14
|
Пушкиногорское шоссе
|
0+000
|
8+481
|
5,5
|
5,0
|
4,5
|
15
|
Пушкинские Горы – а/д Пушкиногорское шоссе км 7+273
|
0+000
|
0+824
|
5,5
|
5,0
|
4,5
|
16
|
Пушкинские Горы – а/д Пушкиногорское шоссе км 7+006
|
0+000
|
1+039
|
5,5
|
5,0
|
4,5
|
17
|
Пушкинские горы - Локня
|
0+000
|
88+439
|
5,5
|
5,0
|
4,5
|
18
|
Пушкинские Горы - Петровское
|
0+000
|
6+748
|
5,5
|
5,0
|
4,5
|
19
|
Великие Луки - Невель
|
0+000
|
57+128
|
5,0
|
4,5
|
4,0
|
20
|
Дубровка - Дедовичи
|
0+000
|
12+087
|
5,0
|
4,5
|
4,0
|
21
|
Заполье - Гдов
|
0+000
|
147+690
|
5,0
|
4,5
|
4,0
|
22
|
Леоново - Артемово
|
0+000
|
3+000
|
5,0
|
4,5
|
4,0
|
23
|
Лудони – Павы – Боровичи
|
0+000
|
39+584
|
5,0
|
4,5
|
4,0
|
24
|
Невель - Козлово
|
3+800
|
13+378
|
5,0
|
4,5
|
4,0
|
25
|
Невель – Новохованск – граница с Республикой Белоруссия
|
0+180
|
42+297
|
5,0
|
4,5
|
4,0
|
26
|
Невель – Язно – граница с Республикой Белоруссия
|
0+000
|
48+850
|
5,0
|
4,5
|
4,0
|
27
|
Обход п. Струги Красные
|
0+000
|
2+800
|
5,0
|
4,5
|
4,0
|
28
|
Остров - Новоржев
|
0+000
|
72+788
|
5,0
|
4,5
|
4,0
|
29
|
Печоры – а/д Граница с Эстонской Республикой – Печоры – Старый Изборск км 3+787
|
1+000
|
1+870
|
5,0
|
4,5
|
4,0
|
30
|
Печоры – Качаново – Пыталово – Вышгородок
|
0+700
|
129+224
|
5,0
|
4,5
|
4,0
|
31
|
Нестрино - Остров
|
0+000
|
82+529
|
5,0
|
4,5
|
4,0
|
32
|
Порхов – Дно
|
0+000
|
24+734
|
5,0
|
4,5
|
4,0
|
33
|
Порхов – Успенье
|
0+000
|
91+732
|
5,0
|
4,5
|
4,0
|
34
|
Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино – Краколье
|
3+400
|
149+429
|
5,0
|
4,5
|
4,0
|
35
|
Старый Изборск – Палкино – Остров
|
0+000
|
56+154
|
5,0
|
4,5
|
4,0
|
36
|
Струги Красные – Владимирский Лагерь
|
0+000
|
6+600
|
5,0
|
4,5
|
4,0
|
37
|
Шимск – Старая Русса – Локня – Великие Луки
|
189+833
|
300+474
|
5,0
|
4,5
|
4,0
|
38
|
Шимск – Феофилова Пустынь
|
62+516
|
74+678
|
5,0
|
4,0
|
3,6
|
39
|
Красные – Горки – Бакач
|
0+000
|
20+700
|
4,0
|
3,0
|
3,0