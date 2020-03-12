Условный срок получила жительница Новосокольнического района за кражу денег с банковской карты

11:53, 12 марта 2020, ПАИ

В Новосокольническом районе местная жительница получила условный срок за кражу денежных средств с банковской карты знакомой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

26-летняя местная жительница в ноябре прошлого года находилась в доме потерпевшей в деревне Брагино. Воспользовавшись отсутствием хозяйки, она забрала банковскую карту и, зная пин-код, сняла 9200 рублей.

По решению суда обвиняемая была приговорена к одному году условного лишения свободы с испытательным сроком на 1 год.