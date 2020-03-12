Главный тренер «Псков-747» Игорь Васильев перед стартом весенней части сезона в ПФЛ: Наша задача - играть

11:52, 12 марта 2020, ПАИ

Менее чем через месяц возобновится первенство ПФЛ по футболу. Болельщики, соскучившиеся по игре и эмоциям, снова придут на стадион. Перед началом официальных матчей корреспондент Псковского агентства информации встретился с главным тренером футбольного клуба «Псков-747» Игорем Васильевым, чтобы узнать о произошедших изменениях в команде за время зимнего перерыва и ожиданиях от весенней части первенства.

- Игорь Евгеньевич, хочется начать интервью с вопроса о подготовке команды к весенней части первенства. Как она проходит, есть ли отличия по сравнению с прошлыми годами?

Начали подготовку 10 января. Хотя, в принципе, и в декабре продолжали заниматься в индивидуальном плане. Работали здесь, никуда не выезжали. В феврале приняли участие в турнире на призы полпреда. В принципе, все точно так же, как и в прошлом году. Ожидали сбора южного: Крым, Сочи или Турция. Мы в прошлом году были в Турции, хорошо поработали, что стартовые игры и показали. Но, к сожалению, в последний момент не смогли выехать на сборы из-за проблем с финансированием. Оставшиеся три недели будем готовиться у себя. Постараемся организовать пару контрольных игр с клубами ПФЛ. Правда, не все готовы ехать. Проблема в старом поле, которому уже требуется замена покрытия. Но постараемся что-нибудь придумать.

– Лучше, когда сборы проходят где-то на юге?

Да, конечно. Во-первых, все вместе собраны. Двухразовые занятия плюс игры. Здесь же чередование, нагрузок больше. И условия хорошие. Там мы не зависим от погоды. Но нам еще повезло, что зима такая... Но неделю назад мы попали под снег и лед и не могли тренироваться. Дожди лили – вода на поле стояла. На юге и восстановление у ребят лучше проходит, все время под присмотром.

– «Псков-747» достаточно успешно выступил на турнире МРО "Северо-Запад" на призы Полпреда Президента России в СЗФО, команда заняла второе место и меньше всех на турнире пропустила. Довольны ли игрой команды и результатом в целом?

Если брать результат, то да, второе место – неплохо. Но нам почему-то никак не выиграть на этом турнире… Один год выигрывали. Но обычно доходим до финала и то по пенальти проигрываем, то еще что-то. В этом году поменяли сетку турнира. Команды играли в группе. К сожалению, в первом туре сыграли вничью с молодежью «Зенита», и вот этих двух очков нам не хватило. А они, наоборот, сначала, свеженькие, хорошо играли, а потом подвыдохлись. Но, в целом, нормально. Мы посмотрели, к чем мы готовы на данный момент. На тренировках как раз закладывали физподготовку. Посмотрели, на что способны. Старались доверять своим воспитанникам.

– Денис Долгий был признан лучшим вратарем турнира. Также лучшим на своей позиции был признан нападающий нашей команды Антон Шишаев. Но при этом в чемпионате команда одна из худших по забытым мячам, с чем это может быть связано?

Связано с изменениями. После прошлого сезона нас покинули несколько игроков, которые определяли игру команды игру в атаке – Николай Шиков, Владислав Мастерной. И Дмитрий Мотлахов получил травму. Ярко играл, забивал в каждой игре, но, к сожалении, летом перенес операцию и его не было. Антону Шишаеву тяжело было одному. Но молодежь старается, хотя и опыта большого нет. Ожидали, что со стандартов будем больше забивать, но не очень получилось.

– Кстати, об игроках. Ищете ли Вы какие-то варианты для усиления состава?

Состав пополнил Данила Дятлов. Это наш псковский парень, занимался в СШОР «Зенит», занимался в «Стреле». Он был в «Ленинградце», и нам тренер позвонил, предложил взять в аренду. И мы взяли его в аренду. «Ленинградец» тоже на него рассчитывает, но здесь он будет получать больше игровой практики. Мы посмотрели и решили взять. Парень играть хочет, он правый крайний защитник. В позицию защиты нам игрок нужен был.

– А в линию нападения рассматривали кого-нибудь?

Нет, никого не рассматривали. Потому что у нас в линии атаки много своих молодых ребят, которым нужно доверять. Еще смотрели крайнего полузащитника, но, к сожалению, не взяли. В итоге у нас один новичок.

– Ходили слухи об интересе казанского «Рубина» к полузащитнику команды Александру Коренблюму. До конкретики дело не дошло?

Коренблюм и Ягодкин были на сборах с «Рубином». Коренблюм – летом, Ягодкин – сейчас был на сборах. И долго держали, до последнего. Но потом непонятны были действия с их стороны, ни к чему не пришли… Ребята остаются в команде.

– Покинул ли кто-то команду в зимнем межсезонье?

Команду покинул Владислав Скляр, он из Краснодара. Покинул команду Влад Орлов, наш, псковский. Приняли решение, что не будем продлевать контракт. И еще один игрок с Набережных Челнов.

– Получается, что потери несерьезные и на команде не скажутся?

Да, безусловно. Два игрока были защитники. Судя по тому, что много пропускали, не скажу, что это их вина, вина всей команды, но это одна из причин, по которой решили расстаться.

– По какой причине летом прошлого года, спустя всего несколько месяцев после прихода в клуб, команду покинул Владислав Павлюченко, племянник именитого Романа Павлюченко, бывшего игрока сборной России?

Мы смогли его посмотреть только в одной игре. И время подпирало, чемпионат начинался, а нам нужен был крайний полузащитник. Посмотрели в контрольной игре с «Ленинградцем», он очень неплохо смотрелся, проявил себя здорово.

– То есть взяли не из-за фамилии?

Нет, конечно. Мы его взяли, начался сезон, и он начал сникать. И то, что мы от него ждали, что он показал, что может – почему-то сошло на нет. И мы по обоюдному желанию расторгли контракт. И он понял, что что-то не так, что ставить его перестали. Дозаявочное окно еще было, мог перейти куда-то в другую команду. Он все-таки приезжий. Приезжих нужно обустраивать…

– С приезжими сложнее?

Конечно. Питание, проживание. Поэтому те, кто приезжают, должны быть сильнее, должны играть, приносить больше пользы.

– В связи с этим такой вопрос: почему команду покинул Николай Шиков, один из лидеров атак?

Ну, ему в «Ленинградце» предложили лучше условия. У них новая команда, хорошие финансовые условия, на сборы в Испанию ездят. В этом году уже два раза были в Испании. Он сам питерский. Поэтому поехал домой и на хорошие условия. Мы с ним общаемся, встречаемся, вспоминает нас с добротой.

– Заговорили про Шикова, и вот задумался. В команде всегда был игрок на фланге, который определял игру команды: Шовгенов, Прошин, Шиков. А сейчас есть такой игрок?

Сейчас на фланге Коренблюм, он может. Но он молодой, нет стабильности. Но это все молодые такие. Со временем он может стать таким игроком. С другого фланга пока ищем такого игрока. Пробуем своих: Паранин, Севастьянов, Федоров, может быть. Надо давать играть молодым. Тем более, можем варьировать состав.

– Есть ли травмированные футболисты в данный момент?

Сейчас после травмы в общей группе Артем Васильев начал работать. И Дмитрий Мотлахов. У одного тяжелая травма была и у второго. Все лето не играли. Васильев чуть позже, а Мотлахов должен к началу подойти. На данный момент больше травмированных нет.

– Стоят ли перед командой какие-то задачи на весеннюю часть первенства?

Конкретных задач не стоит. Наша задача сейчас – играть, нарабатывать связки.

– Немного о будущем команды. В феврале был создан новый футбольный клуб (АНО «ФК «Псков»), который должен прийти на смену нынешнему ФК «Псков-747». Как отнеслись к этому событию?

Хорошо отнесся. Ждем только положительных изменений. В последние годы ситуация все тяжелее и тяжелее была. И Алексею Севастьянову нужно было объединение, чтобы вдохнуть какую-то чистую свежую струю. Надеемся, что все пойдет только в лучшую сторону. Сейчас больше уверенности. Как это все будет – я еще не в курсе.

– Правильно ли понимаю, что формально в новом клубе поменяется только состав учредителей, игроки и тренерский штаб остаются в полном составе?

Да, пока все так.

– А по детским футбольным школам? Планируется ли объединение со «Стрелой»?

Не могу сказать, честно. На данный момент, как все было, так и есть. Ничего пока не поменялось. Что в дальнейшем будет – не могу сказать.

– Давайте поговорим о нововведениях… Президент РФС Александр Дюков объявил, что в новом розыгрыше Кубка России будет введен групповой этап, в котором будут играть между собой лучшие клубы из ПФЛ, ФНЛ и Премьер-Лиги. Читали про эти изменения? Говорят, поможет поднять посещаемость?

Читал об этом, но не знаю… Мне кажется, что для ПФЛ ничего не изменится. Не вижу каких-то плюсов для команд второй лиги.

– Еще одно изменение: Расформирование зоны «Восток». И распределение по другим зонам. Идут разговоры о том, что «Зенит» из Иркутска и «Читу» переведут в зону «Запад». Ваше отношение к подобной реформе.

Это будет затратно для наших клубов. И для клубов из зоны «Восток».

– РФС обещает компенсировать часть расходов.

То, что у них там мало команд – это неправильно. И нужно было лучше в регионе команды финансово поддерживать. Чтобы как раньше – 12 команд, 14. А эти перелеты – думаю, ничего хорошего в этом нет.

– Спасибо большое за беседу, Игорь Евгеньевич!

Справка ПАИ: Игорь Васильев – футболист, Мастер спорта России. Играл за команды «Машиностроитель», «Норртелье» (Швеция), «Энергия», «Псков-2000». С 2011 года — главный тренер ФК «Псков-747». Под его руководством команда становилась серебряным призёром первенства ПФЛ зоны «Запад» и многократным призером зимнего турнира МРО «Северо-Запад» на призы Полпреда Президента РФ в СЗФО.

Перед возобновлением чемпионата ПФЛ зоны «Запад» «Псков-747» занимает 9 место, имея в своем активе 21 очко после 16 игр. В первом матче после зимнего перерыва псковская команда на выезде встретится с «Зенитом-2», игра назначена на 5 апреля. Первый домашний матч футболисты «Псков-747» проведут 12 апреля. Соперниками псковичей станет старейшая российская команда «Знамя труда» из Орехово-Зуево.

Беседовал Александр Елисеев.