Комитет по образованию Псковской области: Проверка в Лавровской гимназии близка к завершению

12:13, 12 марта 2020, ПАИ

Проверка по факту инцидента между педагогом и учеником в Лавровской гимназии Печорского района близка к завершению. Об этом на встрече с журналистами 12 марта сообщил руководитель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Это вопиющий случай для школы», - заявил Александр Седунов.

Старшеклассник пришел в кабинет, где шли занятия, чтобы «подождать» знакомого. Разместившись за партой, он включил громкую музыку, стал играть с зажигалкой и раскачиваться на стуле. Учитель математики сделала ему неоднократно замечание и попросила покинуть кабинет. Но подросток проигнорировал эту просьбу. Тогда педагог вырвала стул из-под ученика. А тот несколько раз ударил женщину в лицо.

Глава комитета по образованию сообщил, что ребенок перешел на домашнюю форму обучения по заявлению родителей, решение было поддержано администрацией образовательного учреждения.

В рамках проводимой ведомством проверки, выполняемой при участии уполномоченного по правам ребенка в регионе Натальи Соколовой, были запрошены личные дела участников инцидента, проанализированы предпринятые школой шаги по разрешению конфликта.

«Всесторонняя оценка будет даваться по итогам проверки. Она находится в стадии завершения», - сказал Александр Седунов.