Образовательные «Точки роста» появятся во всех школах Псковской области к 2022 году

13:12, 12 марта 2020, ПАИ

Во всех школах Псковской области к 2022 году появятся центры образования «Точка роста». Об этом заявил председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов во время пресс-конференции 12 марта, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«В рамках национального проекта «Образование» создаются центры образования «Точка роста» во всех школах региона», - отметил Александр Седунов, добавив, что каждый ребенок сможет работать с новым оборудованием.

Кроме того, в этом году ожидается, что проект «Цифровая образовательная среда» будет реализован в 75 школах, тогда как ранее он был лишь в 8 школах. Проект направлен на создание в регионе современной и безопасной цифровой образовательный среды, которая обеспечивает высокое качество и доступность образования.

На протяжении 2020-2021 годов новым оборудованием будут оснащены и учреждения дополнительного образования – дома детского творчества.

«В каждой школе и доме детского творчества появятся роботоклассы, - добавил Александр Седунов. – Учителя будут подготовлены, для них организуют курсы повышения квалификации».

Денежные средства для реализации этого проекта Псковская область уже получила.