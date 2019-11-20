К 2024 году во всех сельских школах Псковской области появятся «Точки роста»

12:39, 20 ноября 2019, ПАИ

К 2024 году во всех сельских школах Псковской области появятся Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», заявил председатель комитета по образованию региона Александр Седунов. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с совещания губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с главами районов 20 ноября.

Александр Седунов отметил, что в 2019 году в проект вошли 8 школ, в 2020 году «Точки роста» появятся в 41 школе, в 2021 – в 21.

«Точки роста» – это не только новый кабинет, но и новое оборудование: мобильный класс, принтер, квадрокоптер, шлемы виртуальной реальности и многое другое», - подчеркнул Александр Седунов. Он обратил внимание на то, что эти кабинеты должны постоянно работать, в связи с чем важно повышать квалификацию учителей, которые в них преподают.

Председатель комитета добавил, что в рамках регионального проекта «Развитие цифровой образовательной среды» 43 школы уже технически апробировали подключение к высокоскоростному интернету. Он заметил, что в этой сфере крайне важны усилия директоров, и сообщил, что в 2020 году на модернизацию интернет-сетей в школах также планируется выделение средств.

Также Александр Седунов рассказал, что в регионе появится мобильный кванториум, который будет посещать все муниципальные образования. Еще один важный проект, который стартует в 2020 году, связан с оснащением оборудованием учреждений дополнительного образования. Спикер подчеркнул, что в этой сфере предстоит проделать большую работу вместе с муниципалитетами.

Он отметил, что в 2019 году все муниципалитеты активно поучаствовали в навигаторе программ дополнительного образования. «И мы не останавливаемся на этом, сюда должны включаться частные образовательные структуры», - подытожил Александр Седунов.