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Общество

Индексацию социальных выплат и поправки в бюджет региона одобрили депутаты Псковского облсобрания

Депутаты Псковского областного Собрания одобрили законопроект об индексации социальных выплат и поправки в бюджет региона. Об этом с внеочередной сессии парламента 12 марта передает корреспондент Псковского агентства информации.

Так, индексация социальных мер поддержки увеличится на 3%. В перечень включены денежное вознаграждение, в частности, причитающееся приемным родителям в размере 5 тысяч 730 рублей и ежемесячное пособие на ребенка - 242 рубля. Также индексация затронет выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

С полным перечнем социальных выплат, которые затронет индексация, можно ознакомиться здесь>>>

Согласно одобренным бюджетным поправкам, доходы регионального бюджета в этом году увеличены более чем на 740 млн рублей. Теперь доходная часть бюджета области на текущий год составила около 37,5 млрд рублей, расходная — порядка 39 млрд рублей, а дефицит бюджета остался неизменным.

Поступившие федеральные деньги в основном направят на дорожные вопросы. Так, 100 млн рублей пойдут на продолжение строительства Северного обхода, 331,7 млн рублей – на ремонт моста через реку Шелонь, а 188,7 млн рублей – на реконструкцию цепных мостов в Острове.

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