Александр Котов: Увеличение доходной части бюджета — это результат активной работы губернатора с правительством

14:52, 12 марта 2020, ПАИ

Увеличение доходной части бюджета Псковской области — это результат активной работы губернатора Михаила Ведерникова и администрации области с правительством. Об этом заявил председатель Псковского областного Собрания депутатов после окончания внеочередной сессии регионального парламента 12 марта, передает корреспондент Псковского агентства информации. На данной сессии депутаты внесли коррективы в главный финансовый документ области.

Александр Котов отметил, что доходы областного бюджета после одобренных депутатами поправок увеличились более чем на 740 млн рублей. «В основном денежные средства будут направлены на дорожные работы — это и Северный обход, и ремонт моста через реку Шелонь, который требует объемного финансирования, и ремонт цепных мостов в Острове», — пояснил он.

«Я думаю, мы еще неоднократно в течение года будем возвращаться к закону о бюджете, и будем вносить поправки, которые увеличат доходную часть, и, соответственно, увеличат расходные статьи», — сказал спикер областного парламента.

Александр Котов напомнил, что поправками в бюджет предусмотрено дополнительно 25 млн рублей на приобретение квартир работникам здравоохранения. «Это продолжение разговора депутатов фракции «Единая Россия» с губернатором Михаилом Юрьевичем Ведерниковым. Именно фракция «Единая Россия» внесла предложение об увеличении расходов на приобретение жилья для медицинских работников, которые работают в наших учреждениях здравоохранения. Губернатор согласился с таким предложением. И вот сегодня поправками эти суммы предусмотрены», — рассказал он.

«Мы надеемся, что в ближайшее время будут организованы аукционные процедуры, жилье будет куплено. Тем более, определены медицинские работники, которые готовы заехать в это жилье», — сообщил Александр Котов.

По его словам, это одна из мер, направленная на решение кадровой проблемы в медицинских учреждениях. «Конечно, этого недостаточно. Но мы будем продолжать эту работу и в рамках внесения изменений в бюджет текущего года, и в рамках обсуждения закона о бюджете на следующий год. Мы обязательно будем настаивать на том, чтобы объем денежных средств на приобретение жилья для медицинских работников увеличивался», — добавил Александр Котов.