Гражданина Украины накажут за попытку незаконно провезти через российско-эстонскую границу деньги начала XX века

14:41, 12 марта 2020, ПАИ

Два административных дела возбуждены в отношен7ии гражданина Украины за попытку незаконно перевезти через российско-эстонскую границу денежные купюры начала ХХ века. Как рассказала Псковскому агентству информации главный государственный таможенный инспектор (по связям с общественностью) Псковской таможни Наталья Князева, автомашину остановили для досмотра в пункте пропуска Куничина Гора. Мужчина «не задекларировал и не предъявил таможенному контролю разрешительных документов на вывоз товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию». При досмотре, который совместно проводили таможенники и сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области, в открытой технологической полости автомобиля был обнаружен пакет с 9 бумажными денежными знаками.

«Согласно заключению эксперта 5 государственных кредитных билетов: «10 рублей», образца 1909 года, выпуск Советского правительства; «25 рублей», образца 1909 года; «25 рублей», образца 1909 года; «5 рублей», образца 1909 года, выпуск Советского правительства; «3 рубля», образца 1905 года, выпуск Советского правительства относятся к категории культурных ценностей, как банкноты, созданные более 100 лет назад», - пояснила представитель таможни.

Гражданин Украины попытался оправдать себя забывчивостью — положил в машину и забыл перед поездкой убрать. Но выявленный факт попытки провоза денежных купюр без экспертизы Минкульта РФ является нарушением. Дела об административных нарушениях возбуждены по части 1 статьи 16.2 и статьи 16.3 Кодекса.