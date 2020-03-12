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Общество

Эксперты РАНХиГС: Псков должен развиваться как логистический узел и центр туризма

Фото: Дарья Хваткова

В первую очередь Псков должен развиваться как логистический узел и центр туризма, считает заместитель директора Северо-Западного института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России Дмитрий Мерешкин. В феврале СЗИУ РАНХиГС стал победителем открытого конкурса, инициированного администрацией Пскова, на разработку стратегии социально-экономического развития Пскова до 2030 года, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе института.

«Псков особенный город на Северо-Западе России, — рассказал Дмитрий Мерешкин. — Необходимо внедрять в жизнь города цифровые технологии. Мы исходим из того, что будущая стратегия должна включать конкретные и сбалансированные цели и задачи, стать реально работающим документом, настольной книгой городских управленцев и предпринимателей».

По мнению экспертов, стратегия поможет повысить инвестиционную привлекательность города и улучшит развитие ключевых отраслей экономики.

Аналитики института разработают документ в течение 210 дней. Отмечается, что стратегия будет утверждаться на уровне города с широким обсуждением жителями Пскова и представителями экспертного сообщества.

Цель стратегии – определение приоритетов и задач социально-экономического развития города, выбор путей и способов достижения целей.

Встреча администрации Пскова со специалистами СЗИ РАНХиГС состоялась 4 марта.

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