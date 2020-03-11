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Экономика

Картофель и пшено подешевели за неделю в Псковской области

Фото: Дарья Хваткова

Цена на картофель и пшено упала за неделю в Псковской области. Подешевели также и яйца, сообщили Псковскому агентству информации в Псковстате.

Был проведен анализ цен за период со 2 по 10 марта. Картофель подешевел на 2,7%, его стоимость составляет 18,24 рублей (2 марта цена была 18,74 рублей). Пшено упало в цене на 2,1% и составляет 72,88 рубля (было 74,43 рубля). Яйца стали дешевле на 2%, десяток стоит в среднем 52,73 рубля (было 53,82 рубля).

Не изменилась цена на говядину (373,50 рубля), баранину (498,24 рублей) и мясные консервы (138,44 рублей). Прежней осталась цена на соль (13,52 рублей) и хлеб (из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной – 71,02 рубль, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов – 65,03 рублей).

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